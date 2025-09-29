Виробник гранітних пам’ятників GranPam у Коростишеві » Україна очікує на поставки шведських винищувачів «Гріпен», – Міноборони Київ очікує на нові поставки F-16, а також, зокрема, шведських винищувачів «Гріпен» Про це сказав заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC. За його словами, нині очікуються додаткові поставки літаків F-16, французьких Mirage та шведських Gripen. Однак Гаврилюк відмовився надавати подробиці щодо кількості винищувачів та термінів їхнього отримання Україною. Заступник міністра оборони водночас підтвердив: Київ уже отримав перші поставки допомоги за механізмом PURL – коли європейські держави купують зброю для України в США. «Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається», – додав він.