 
  »

Україна очікує на поставки шведських винищувачів «Гріпен», – Міноборони

Про це сказав заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC.

За його словами, нині очікуються додаткові поставки літаків F-16, французьких Mirage та шведських Gripen. Однак Гаврилюк відмовився надавати подробиці щодо кількості винищувачів та термінів їхнього отримання Україною.

Заступник міністра оборони водночас підтвердив: Київ уже отримав перші поставки допомоги за механізмом PURL – коли європейські держави купують зброю для України в США.

«Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається», – додав він.

Сентябрь 29th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  