Прем’єр Албанії висміяв Трампа за «мир» у війні, якої не існувало

На саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені прем’єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував з приводу заяви Дональда Трампа про завершення неіснуючого конфлікту.

Нагадаємо, у вересні Трамп заявив, що «вирішив суперечку між Азербайджаном і Албанією», переплутавши її з вірмено-азербайджанським конфліктом.

2 жовтня, перебуваючи поруч із президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Рама іронічно попросив вибачень у Макрона за те, що той не привітав їх із «мирною угодою», яку начебто уклав Трамп. Жарт викликав сміх присутніх, а Макрон у відповідь у жартівливій формі перепросив і дружньо поплескав албанського прем’єра по щоці.

Варто зазначити, що Трамп раніше не лише сплутав Албанію з Вірменією, а й заявляв про «зупинку війни» між Камбоджею та Азербайджаном. Згодом міністри цих країн, які не мають особливих відносин, навіть сфотографувалися разом на Генасамблеї ООН, іронізуючи з його слів.