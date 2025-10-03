Мерц і Макрон попередили: ліберальні демократії під загрозою зовні й зсередини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон під час урочистостей до 35-ї річниці возз’єднання Німеччини наголосили на небезпеках, які нині стоять перед ліберальними демократіями. Лідери підкреслили: виклики походять не лише від автократичних режимів, але й від внутрішніх процесів у самій Європі.

Мерц зазначив, що світові центри сили зміщуються, а «блиск ліберальної демократії» слабшає. Він попередив про формування нових альянсів автократій та закликав Європу зміцнити здатність захищати власну свободу.

Макрон підтримав канцлера, додавши, що демократичні інститути Європи страждають і через внутрішні проблеми: дедалі частіше демократичні дебати перетворюються на конфлікти й мову ненависті. Він окремо відзначив негативний вплив соцмереж, що належать американським та китайським компаніям, на політичний дискурс у ЄС.

Обидва лідери підкреслили: щоб залишатися впливовою силою, Європа має посилювати свою економічну конкурентоспроможність та активно реагувати на нову хвилю протекціонізму у світі.