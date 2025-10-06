Кубинці воюють проти України: США нарахували до п’яти тисяч найманців на війні

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню службову телеграму Державного департаменту США.

Згідно з цим документом, американські дипломати повинні повідомити урядам інших країн, що кубинська влада активно підтримує вторгнення Росії до України, а на боці Москви воюють до 5000 кубинців.

«Після Північної Кореї, Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, 1000-5000 кубинців воюють в Україні», — йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті не надали подробиць щодо цих кубинських найманців, але підтвердили, що Вашингтону відомо про повідомлення про їхню участь у боях разом із російськими військами.