«  
  »

Кубинці воюють проти України: США нарахували до п’яти тисяч найманців на війні

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню службову телеграму Державного департаменту США.

Згідно з цим документом, американські дипломати повинні повідомити урядам інших країн, що кубинська влада активно підтримує вторгнення Росії до України, а на боці Москви воюють до 5000 кубинців.

«Після Північної Кореї, Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, 1000-5000 кубинців воюють в Україні», — йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті не надали подробиць щодо цих кубинських найманців, але підтвердили, що Вашингтону відомо про повідомлення про їхню участь у боях разом із російськими військами.

Октябрь 6th, 2025 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  