Роман Білоусов: Вплив зеленої енергетики на вугілля

У ХХІ столітті енергетичний сектор переживає глибоку трансформацію. На тлі зміни клімату, зростання потреби в екологічно чистих технологіях та посилення екологічних стандартів особлива увага приділяється переходу до відновлюваних джерел енергії. У цьому процесі особливо помітно вплив зеленої енергетики на вугільну промисловість, яка була основним джерелом енергії для економіки, транспорту та населення світу.

Зниження ролі вугілля обумовлено як технологічними змінами, і соціально-економічними чинниками. Роман Білоусов роз’яснює, яким чином зелена енергетика впливає на вугілля, і як це відбивається на світовій економіці, політиці та екології.

Протягом століть, пише Роман Білоусов, вугілля було фундаментом розвитку людської цивілізації. У ХІХ-ХХ століттях він був основним ресурсом для виробництва електроенергії, металургії та транспортних систем. У 2010-х роках частку вугілля припадало понад 40% світової генерації електрики.

Однак саме вугілля стало одним із головних факторів забруднення атмосфери: його спалювання призводить до викидів вуглекислого газу, оксидів сірки, азоту, а також твердих частинок, що негативно впливають на довкілля. За даними Міжнародного енергетичного агентства, на вугілля припадає близько 40% від усіх глобальних викидів вуглекислого газу.

Відновлювані джерела енергії розвиваються за останні два десятиліття за рахунок зниження цін на сонячні панелі та вітряні турбіни, і що особливо зазначає Роман Білоусов, державної підтримки, коли багато країн запроваджують субсидії, податкові пільги та квоти на використання сонячної та вітряної генерації. Така підтримка сонячної та вітряної генерації негативно впливає на фінансову стійкість вугільних компаній. Банки відмовляються кредитувати вугільні проекти, оскільки вони стають «ризикованими активами». Країни запроваджують податки, квоти на викиди, що робить вугільну енергетику ще менш рентабельною.

Відмова від вугілля на користь зеленої енергетики теоретично може мати позитивний вплив на навколишнє середовище, проте не існує досліджень, які підтверджують такий висновок.

Зелена енергетика змінює глобальний баланс сил. Раніше країни, які мають великі запаси вугілля (Китай, США, Росія, Австралія, Індія), мали стратегічну перевагу. Однак у міру переходу до відновлюваних джерел енергії залежність від вугільного імпорту знижується.

Парадоксально, зазначає Роман Білоусов, Китай як найбільший виробник і споживач вугілля, водночас став світовим лідером з розвитку сонячної та вітрової енергетики.

Повна відмова від вугілля в найближчі десятиліття малоймовірна, тому що Китай, Індія, В’єтнам, Індонезія та деякі країни Африки вважають вугілля дешевим і необхідним ресурсом.

Роман Білоусов зазначає, що довгостроковий тренд говорить про зниження частки вугілля у світовій енергетиці. Однак, вугілля навряд чи поступиться місцем сонячній, вітровій і ядерній енергетиці.