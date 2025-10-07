 
Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору

Про це повідомляє Міненерго України.

7 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук зустрілася з послами країн G7, щоб обговорити ключові потреби української енергосистеми напередодні опалювального сезону, який країна знову зустрічає під постійними обстрілами з боку Росії. У зустрічі взяли участь керівники провідних енергетичних компаній — “Нафтогазу”, “Укренерго” та “Енергоатому”.

«Лише цієї доби маємо понад 26 атак на енергетичні об’єкти. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Одещина та Полтавщина фактично перебувають під щоденним прицілом ворога», — повідомила Гринчук.

За її словами, пріоритетом залишається посилення захисту енергетичної інфраструктури. «Нам потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби, а також розвиток пасивного фізичного захисту, який уже показав свою ефективність», — підкреслила міністерка.

Окрім безпеки, важливим напрямом є збільшення виробництва енергетичного обладнання. Гринчук закликала партнерів допомогти Україні додатковими ресурсами — «як новим, так і вживаним обладнанням, яке може оперативно замінити зруйноване».

Октябрь 7th, 2025

