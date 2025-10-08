«  
Безсмертний: навчання «Захід-2025» у Білорусі стали підготовкою Путіна до агресії проти Європи

Росія перейшла до нового етапу гібридної війни, насамперед проти країн Європи, — заявив дипломат Роман Безсмертний в етері Еспресо.

За його словами, після завершення стратегічних навчань «Захід-2025» у Білорусі почалися атаки російських дронів на європейські країни, порушення повітряного й морського простору, а також масові удари по Україні.

Безсмертний наголосив, що одночасна активізація популістів і проросійських протестів у Європі свідчить про координацію Москви.

Дипломат вважає, що навчання дали Путіну підстави готуватися до прямої агресії проти країн Європи, а підтримка з боку Китаю, Північної Кореї та вербування іноземців лише підтверджують ескалацію.

«Це не окремі події, а частина цілісної гібридної війни, в яку входить Російська Федерація», — підсумував Безсмертний.

