У Кривому Розі викрили банду, що катувала підприємця і вимагала $500 тис.

У Кривому Розі поліцейські затримали трьох чоловіків, які викрали місцевого підприємця, тримали його в полоні три доби, катували паяльником і окропом та вимагали 500 тисяч доларів.

За даними слідства, зловмисники викрали чоловіка після зустрічі в кафе, зв’язали й вивезли до села, де били й змушували родину заплатити викуп. Згодом, побоюючись викриття, залишили потерпілого в полі.

Під час обшуків поліція вилучила зброю, паяльник, підроблені посвідчення правоохоронців і виявила цех із виробництва фальсифікованого алкоголю.

Затриманим повідомлено про підозру за статтями про вимагання та незаконне позбавлення волі. Слідство встановлює інших учасників угруповання.