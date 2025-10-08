У Росії заявили про «вичерпання імпульсу» для завершення війни проти України

Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція «РИА-Новости».

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що «імпульс» для врегулювання війни в Україні, який з’явився після зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці, вичерпався.

В російському МЗС в традиційній манері звинуватили у всьому «прихильників війни, особливо серед європейців».

Рябков також пригрозив, що США «повинні розуміти тяжкість наслідків» передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.