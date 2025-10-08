Україна U20 програла Іспанії та завершила виступ на ЧС-2025 у 1/8 фіналу

Молодіжна збірна України з футболу (U20) 7 жовтня поступилася Іспанії з рахунком 0:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, який проходить у Чилі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Підопічні Дмитра Михайленка вийшли до плей-оф із першого місця у своїй групі, де здобули дві перемоги — над Південною Кореєю (2:1) та Парагваєм (2:1), і зіграли внічию з Панамою (1:1).

Іспанці ж на груповому етапі фінішували третіми: вони програли Марокко (0:2), зіграли 2:2 з Мексикою та мінімально перемогли Бразилію (1:0).

Єдиний гол у матчі забив Гарсія на 24-й хвилині.

Зустріч відбулася у Вальпараїсо на стадіоні «Естадіо Еліас Фігероа Брандер».

У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з переможцем пари Колумбія — Південно-Африканська Республіка.

Нагадаємо, збірна України U20 вже ставала чемпіоном світу у 2019 році під керівництвом Олександра Петракова. Чинний володар титулу — Уругвай — цього року не зміг пробитися до фінальної частини турніру.