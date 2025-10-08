Від початку доби сталося 174 бої: найінтенсивніші — на Покровському напрямку

Від початку доби, 7 жовтня, на фронті зафіксовано 174 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні (22:00). Найбільша кількість атак припала на Покровський напрямок, де російські війська 37 разів штурмували позиції Сил оборони.

Протягом доби ворог здійснив 1 ракетний та 46 авіаційних ударів, застосувавши 1 ракету, 82 керовані авіабомби, 2229 дронів-камікадзе та провів 3730 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський: відбито 6 атак, зафіксовано 7 авіаударів (10 КАБів) та 164 обстріли, з них 6 — із РСЗВ.

Південно-Слобожанський: 28 штурмів поблизу Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого та інших населених пунктів, тривають 3 бої.

Куп’янський: відбито 4 атаки, ще 3 тривають.

Лиманський: 9 спроб прориву біля Середнього, Торського, Новоселівки — бої тривають.

Сіверський: 9 атак поблизу Ямполя, Виїмки, Серебрянки.

Краматорський: противник не наступав.

Торецький: 17 штурмів у районах Олександро-Шультиного та Русиного Яру, триває бій.

Покровський: 37 атак — найгарячіший напрямок доби. Сили оборони знищили 144 окупантів (99 безповоротно), 15 БПЛА, 1 авто та спецтехніку, пошкодили ще 3 автомобілі й 10 укриттів.

Новопавлівський: 27 атак у районах Запоріжжя, Січневого, Воскресенки — ще 4 бої тривають.

Гуляйпільський: 11 невдалих штурмів біля Полтавки та Малинівки, зафіксовано авіаудар по Залізничному.

Оріхівський: відбито 7 атак поблизу Плавнів, Степового, у напрямку Степногірська.

Придніпровський: відбито 3 атаки, ворог завдав авіаудару по Садовому.

У Генштабі підкреслюють: ситуація залишається динамічною і напруженою, українські війська продовжують тримати оборону по всій лінії фронту.