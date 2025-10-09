Європа боїться, що вже перебуває у стані війни, тоді як США цього не помічають. Провідна збройна компанія ЄС попереджає про зростання дронових загроз — огляд світових ЗМІ 9 жовтня

Міжнародна преса 9 жовтня зосередила увагу на дедалі глибшому занепокоєнні Європи щодо власної безпеки, відчутті «неоголошеної війни» та попередженнях оборонних корпорацій про нові дронові ризики.

Європа у «сірій зоні»: між війною і миром

Європа дедалі більше усвідомлює, що перебуває у стані війни низької інтенсивності, тоді як Америка цього не помічає, пише CNN.

«Ми не воюємо, але й миру вже немає», — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, натякаючи на перехідний етап між стабільністю і новою небезпечною реальністю.

За останні місяці зафіксовано десятки вторгнень російських дронів у повітряний простір НАТО, випадки саботажу підводних кабелів і зростання кібератак. Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон назвав це «атаками в сірій зоні», наголосивши: «Буде пізно, коли згасне світло».

Європейські лідери побоюються, що США, зайняті внутрішніми кризами, не усвідомлюють масштабу небезпеки. Польський міністр закордонних справ Радек Сікорський порівняв російські дрони над Європою з «кубинськими літаками над Флоридою».

Паралельно CNN зазначає, що підхід Дональда Трампа, його непослідовні заяви щодо НАТО та компліментарна риторика до Путіна створили в Кремля враження, ніби Захід ослаблений.

Європа реагує нарощуванням оборони — від «стіни дронів» до залучення українських інструкторів. Але політична воля залишається розмитою. «Європа боїться, що прокинеться запізно», — застерігають експерти Німецького фонду Маршалла.

Thales Belgium: небо над Європою вже не безпечне

Паралельно Politico повідомляє, що компанія Thales Belgium, один із ключових виробників ракет і систем ППО, фіксує різке зростання кількості невідомих дронів над своїми заводами.

«Ми бачимо більше безпілотників, ніж кілька місяців тому», — зазначив директор компанії Ален Кеврін.

Дрони регулярно з’являються над об’єктом Évegnée Fort у Льєжі, де зберігають вибухові матеріали. Проте чинне бельгійське законодавство не дозволяє компаніям самостійно збивати апарати — навіть у випадку очевидної загрози.

Thales вимагає від уряду визначити чіткі правила дій у разі порушення повітряного простору промислових об’єктів. Кеврін наголошує: попит на їхні ракети нині «неймовірний» — більша частина продукції постачається в Україну.

Ракети Thales мають дальність до 8 км і здатні знищувати як великі дрони типу Shahed, так і рої малих апаратів. Компанія закликає ЄС створити спільний оборонний орган для координації закупівель і технологічних програм між державами.

Підсумок

Європа стоїть перед вибором: або усвідомити, що війна вже поруч, і переозброїтися, або ризикувати залишитися беззахисною перед дедалі агресивнішими діями Москви. Як пише CNN, «Росія кип’ятить Європу повільно — і та ще не зрозуміла, що вода вже закипає».