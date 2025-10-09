Путін відкрито називає головним ворогом Росії Європу

Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає країни ЄС збивати російські літаки у разі порушення їхнього повітряного простору. Це — чіткий сигнал не лише Кремлю, а й європейським столицям, які досі реагували на російські провокації лише формальними заявами.

На нещодавньому саміті ЄС у Копенгагені лідери обговорювали, як реагувати на дедалі частіші російські атаки, зокрема створення «стіни дронів» на східному кордоні, проте не дійшли конкретних рішень. Європа залишається залежною від української армії, яка фактично є головним щитом континенту.

Росія, тим часом, адаптувалася до війни — переорієнтувала економіку, розвиває оборонні технології, інвестує у військові стартапи та вдосконалює тактику. Отриманий бойовий досвід Москва вже застосовує проти Європи — у сфері повітряних, інформаційних і гібридних атак.

Путін сьогодні відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу, а не США, як раніше.

У таких умовах ЄС має або терміново зміцнювати власну оборону, або посилювати допомогу Україні — щоб стримати російську агресію якомога далі від своїх кордонів. Інакше наслідки будуть серйознішими та настануть швидше, ніж здається.

За оцінками аналітиків, Росія має достатньо ресурсів для нової «війни малої інтенсивності», у тому числі гібридної повітряної кампанії проти НАТО. Ознаки її початку вже помітні — від «випадкових» порушень повітряного простору до атак дронів.

На цьому тлі рішення Європарламенту про дозвіл на збиття російських літаків є символічним, але важливим кроком. Європа починає усвідомлювати: без активних дій вона стає наступною мішенню Кремля.

Приклад України доводить: лише сила, рішучість і готовність до спротиву гарантують виживання.