РФ атакувала залізницю на межі Сумщини та Чернігівщини: пасажирів довозитимуть автобусами

Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі на кордоні Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
«Ворог продовжує бити по об’єктах, щоб перерізати сполучення з прифронтовими регіонами. Удари спрямовані на блокування як основних, так і резервних маршрутів», — написав він у Facebook.
Через пошкодження колії пасажири потягів у напрямках Суми, Конотоп, Шостка та інші міста регіону добиратимуться автобусними трансферами, організованими на безпечній відстані від місць уражень.
«Ми координуємо дії з обласними військовими адміністраціями Сумщини та Чернігівщини, а також з місцевою владою, щоб забезпечити оперативну логістику», — додав Перцовський.
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що рух поїздів у напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено через пошкодження однієї з ділянок колії.
Раніше «Укрзалізниця» вже запускала об’їзні маршрути для потягів через загрозу нових атак. 8 жовтня рух на Ніжинському напрямку здійснювався під резервними тепловозами, частину складів спрямували об’їзними шляхами.
