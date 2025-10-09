У Києві обвалилося перекриття в будинку, пошкодженому «Шахедом»: депутат звинуватив владу у бездіяльності

У Солом’янському районі Києва обвалилося перекриття між квартирами у житловому будинку, який улітку постраждав від уламків ударного дрона Shahed. На щастя, під час інциденту поруч нікого не було.

Про ситуацію повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Роман Грищук, який наголосив, що ще влітку уламки дрона суттєво пошкодили дах, а саме перекриття перебувало в аварійному стані.

«За три місяці не проведено жодної консервації. Мешканці неодноразово просили встановити підпірки, щоб уникнути провалу підлоги. Ні район, ні місто не зробили нічого. І ось маємо результат», — зазначив депутат.

Грищук назвав подію частиною системної проблеми з відновленням пошкоджених будинків після російських атак.

«Своєчасна консервація дахів, підпірка стін і перекриттів могли б значно зменшити витрати на відбудову. Але складається враження, що хтось свідомо не проводить ці роботи, дозволяючи будинкам стояти під дощем без даху, щоб потім збільшувати кошториси та затягувати процес», — додав він.

Депутат повідомив, що звернувся до керівництва міста, району та військової адміністрації з вимогою невідкладно розпочати консерваційні роботи у постраждалих будинках.

