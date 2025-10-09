В Україні суттєво впала ціна на білокачанну капусту

В Україні білокачанна капуста подешевшала до 5–10 грн за кілограм, що приблизно на 16% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За даними аналітиків, активне збирання врожаю продовжується у більшості господарств, тож пропозиція на ринку зростає, тоді як попит залишається низьким.

Оптовики й торгові мережі закуповують овоч переважно дрібними партіями, адже термін реалізації капусти обмежений, а якість частини продукції — невисока.

Експерти зазначають, що нині ціни на капусту на 66% нижчі, ніж у цей самий період минулого року.

Водночас фермери не виключають подальшого здешевлення, оскільки завдяки сприятливим погодним умовам збір урожаю триває, і надлишок продукції може ще більше тиснути на ринок.