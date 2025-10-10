Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли

У Львові відтермінували початок опалювального сезону на кілька тижнів через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ситуація в країні така, що найближчими тижнями ми не можемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку було тепло», — написав Садовий у Telegram.

За його словами, у жовтні місто отримало лише 8 млн кубометрів газу, тоді як для повноцінного запуску системи потрібно щонайменше 18 млн кубів.

Наразі тепло подають лише до шкіл, дитсадків і лікарень, які подали відповідні заявки.

Мер закликав львів’ян подбати про альтернативні джерела тепла та допомогти тим, хто не зможе зробити це самостійно.

Крім того, із 11 жовтня Львів переходить у режим тестування інфраструктури.

«Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це щороку, але вперше — одночасно по всьому місту», — зазначив Садовий.

Цими вихідними, за його словами, у місті відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативні джерела, щоб переконатися, що вони працюватимуть у разі блекауту.