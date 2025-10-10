У Львові офіцера ЗСУ заочно засудили до довічного ув’язнення за державну зраду та втечу до Росії

Залізничний районний суд Львова визнав військовослужбовця Олексія Болбата винним у державній зраді та дезертирстві, призначивши йому довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок ухвалено заочно, оскільки обвинувачений переховується на тимчасово окупованій території або в Росії.

За матеріалами суду, капітан ЗСУ з 2011 року очолював групу підготовки та регламенту бортових систем державного розпізнавання у військовій частині №1. Саме ця група вводила в літаки дані, які дозволяють підрозділам ППО визначати «свій» або «чужий». Через службові обов’язки офіцер мав доступ до конфіденційної інформації: чисельності особового складу, переміщення техніки й літаків, втрат, контактів військових та розташування мобільних вогневих груп.

Втеча за кордон і співпраця з ФСБ

У березні 2024 року капітан взяв відпустку на 15 днів (25 березня — 8 квітня) з дозволом виїзду до Стамбула. Слідство встановило, що він вирушив залізницею «Львів — Київ — Могилів-Подільський», потім дістався Кишинева й вилетів до Туреччини. 29 березня його брат придбав квиток на рейс «Стамбул — Москва», і вже 1 квітня офіцер прилетів до московського аеропорту «Шереметьєво». Після цього він на службу не повернувся.

У Росії військовий передав співробітникам ФСБ доступ до своїх службових пристроїв і облікових записів, а також розсекретив дані з обмеженим доступом — дислокацію підрозділів, кількість сил і техніки, рівень боєготовності, втрати, особисті дані військовослужбовців і розташування мобільних груп. Через це частина позицій українських підрозділів була змінена з міркувань безпеки.

Докази та судовий розгляд

Суд заслухав свідчення командирів і колег обвинуваченого, які підтвердили його посаду, обсяг доступу до даних та обставини зникнення. Доказову базу склали також документи з ЄРДР, накази про відпустку, дані ДПСУ про виїзд за кордон і протокол негласної слідчої дії: у Telegram вилучено переписки з дружиною та братом, де він планував переліт до Москви.

1 квітня о 07:40 він написав дружині: «Все, я отключаюсь», після чого зв’язок обірвався; технічні дані засвідчили втручання сторонніх осіб у його акаунт із території РФ.

Через відсутність підсудного виклики публікували у «Урядовому кур’єрі», на сайті Офісу Генпрокурора та суду. Держава забезпечила захисника. Суд дійшов висновку, що права на захист дотримано, а докази є належними й переконливими.

Вирок і покарання

Дії Болбата кваліфіковано за ч.2 ст.111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч.4 ст.408 КК (дезертирство під час війни).

За дезертирство йому визначено 10 років позбавлення волі, а за державну зраду — довічне. Остаточне покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна. Також суд позбавив його звання «капітан» і заборонив обіймати посади у держорганах та силових структурах протягом трьох років.

Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту фактичного виконання вироку.

