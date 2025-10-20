Близько 70% українців не повернеться з-за кордону — «Офіс міграційної політики»

Про це в етері Еспресо розповів голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник.

«Українці, які зараз перебувають за кордоном, будуть зважувати на чотири чинники, що впливатимуть на їхнє повернення. Перший — безпека, адже закінчення війни стане тією точкою, на якій люди почнуть замислюватися — повертатися чи залишатися. Три інші фактори — робота, житло та наявність відповідної інфраструктури для життя. Люди будуть дивитися, чи є в них житло в Україні, чи зможуть вони його придбати, чи будуть відповідні іпотечні програми, які дозволять пересічній людині купити житло», — зауважив експерт.

За його словами, щодо фактора повернення українців — робота, то розглядаємо це не як фізичний процес, а як можливість заробляти гроші, котрі дозволять людині «триматися на плаву», допомагати близьким, виховувати дітей.

«Останній фактор — соціальна інфраструктура, а це можливість і для лікування, і для навчання. Люди оцінюватимуть, чи зможе наш хлопець або дівчина, які закінчили український ВИШ, знайти роботу в Європі. Українці, які зараз перебувають за кордоном, будуть порівнювати те, що мають тут і зараз, з тим, що потенційно матимуть в Україні. Однак головний висновок — невтішний, бо чим довше триває війна, тим менша ймовірність, що люди почнуть повертатися. Адже вони там знаходять роботу, вирішують питання з житлом, їхні діти навчаються, тому очікувати на масове повернення українців не доводиться. За нашою оцінкою, не повернеться близько 70% українців, які зараз перебувають за кордоном», — резюмував Воскобойник.