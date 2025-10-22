Прем’єр Швеції: постачання винищувачів Gripen Україні можуть розпочати протягом трьох років

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що постачання винищувачів Gripen до України може розпочатися приблизно через три роки.

За його словами, спершу потрібно спільно з партнерами визначити довгострокові джерела фінансування підтримки України, зокрема розглянути можливість використання заморожених російських активів.

«Ми говоримо про найновіше покоління літаків, виробництво яких лише розгортається у Швеції. Тому, на практиці, йдеться про три роки, коли ми зможемо розпочати постачання», — зазначив Крістерссон.

Він наголосив, що передача всіх 150 літаків одразу неможлива — процес буде тривалим і поступовим.

Під час підписання листа про наміри Крістерссон уточнив, що виробництво та передача 100–150 винищувачів може розтягнутися на 10–15 років.

«Це не відбувається миттєво. Ми демонструємо готовність і бажання, а саме так починаються подібні процеси», — додав він.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, підкреслив важливість ухвалення політичного рішення щодо такої співпраці.

«Ми також говоритимемо про інші літаки, які не є новітніми, та про навчання наших пілотів. Найважливіше, що сьогодні відкрито політичну можливість для України купити Gripen і створити сучасний повітряний флот», — сказав Зеленський.