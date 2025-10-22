Уряд Литви розірвав угоду з Росією про взаємні поїздки громадян

Кабінет міністрів Литви офіційно денонсував угоду з Росією про взаємні поїздки громадян, укладену в Москві у 2002 році.

Про це повідомляє LRT.

Як пояснили у Міністерстві закордонних справ Литви, рішення ухвалене з огляду на триваючу агресію Росії проти України, а також тому, що угода «не застосовується і втратила актуальність».

Документ був спрямований на спрощення поїздок, в’їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування громадян обох країн. Однак, як зазначають у виданні, його дія фактично припинилася ще у 2007 році — після набуття чинності угоди між ЄС та РФ про спрощення візового режиму і вступу Литви до Шенгенської зони.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Литва призупинила дію угоди, а при розгляді візових заяв росіян почала застосовувати загальні правила ЄС відповідно до Регламенту Європарламенту і Ради 2009 року.