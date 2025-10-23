У Британії заарештували трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві на користь Росії

У Великій Британії затримали трьох чоловіків віком 48, 45 і 44 роки, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою. Арешти відбулися за кількома адресами у західному та центральному Лондоні, повідомила поліція.

Зазначається, що обшуки тривають у цих приміщеннях, а також ще на одній додатковій локації. Розслідування веде підрозділ з протидії тероризму.

«Ми спостерігаємо зростання випадків, коли іноземні спецслужби намагаються вербувати посередників. Ці арешти — частина наших зусиль із припинення такої діяльності», — заявив керівник антитерористичного підрозділу Лондона Домінік Мерфі.

Затримання проведено відповідно до Закону про національну безпеку 2023 року, який розширює повноваження британських правоохоронців у справах, пов’язаних із шпигунством.