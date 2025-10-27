Італійський суд схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у вибухах «Північних потоків», до Німеччини

У понеділок, 27 жовтня, суд у Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Про це повідомляє Tagesschau.

Адвокат підозрюваного заявив, що суд задовольнив запит Берліна на екстрадицію, проте це рішення може бути оскаржене. Захисник Нікола Канестріні вже оголосив про намір подати апеляцію до Касаційного суду в Римі, який раніше повертав справу на повторний розгляд до Болоньї.

Довідково:

У ніч на 26 вересня 2022 року на газопроводі «Північний потік-2» зафіксували різке падіння тиску. Наступного дня стало відомо про витік газу в Балтійському морі. Експерти встановили, що в районі обох «Північних потоків» стався вибух потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті, який був визнаний диверсією. Генсек НАТО Єнс Столтенберг тоді прямо назвав інцидент умисним підривом.

Розслідування, проведене американськими та німецькими ЗМІ, вказувало на можливу причетність проукраїнських сил, однак офіційні органи НАТО та уряди закликали дочекатися завершення офіційного слідства.

Пізніше Данія відмовила Росії в участі в розслідуванні, а у квітні підтвердила, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поблизу місця вибуху за кілька днів до інциденту.

У червні 2023 року The Wall Street Journal повідомило, що організатори диверсії могли використовувати Польщу як базу для операції, спираючись на дані з яхти Andromeda, яка, ймовірно, застосовувалася для перевезення вибухівки. Варшава категорично відкинула свою причетність.

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала українця, підозрюваного у зв’язку з вибухами. Під час судового засідання він заперечив звинувачення та відмовився від екстрадиції.

Пізніше німецькі видання ARD, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit повідомили, що, за даними слідства, усі особи, причетні до підриву, є громадянами України.

1 жовтня польський суд заарештував іншого підозрюваного українця, Володимира З., на сім днів, а прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція підозрюваних українців не відповідає інтересам Варшави, наголосивши, що справжню відповідальність мають нести ті, хто свого часу побудував газопроводи.