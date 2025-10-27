Литва повністю закриє кордон із Білоруссю через інциденти з метеокулями

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене оголосила, що уряд країни ухвалив рішення повністю закрити кордон із Білоруссю на невизначений термін через серію інцидентів із метеорологічними кулями.

Водночас, за її словами, у рішенні передбачені винятки.

«Перетинати кордон зможуть лише дипломати, дипломатична пошта, а також громадяни Литви та ЄС, які повертаються з території Білорусі. Усі інші види пересування будуть зупинені. Таким чином ми даємо чіткий сигнал Мінську: жодні гібридні атаки не будуть толеровані, і ми застосуємо найжорсткіші заходи для їхнього припинення», – заявила Ругінене.

Вона також повідомила, що з понеділка литовські збройні сили використовують «усі необхідні засоби» для знищення метеокуль, які залітають на територію країни, зокрема застосовуючи кінетичну зброю для їх збивання.

Крім того, прем’єрка додала, що Литва вже має технічні можливості для відстеження траєкторії руху таких куль.

«Ми почали не лише фіксувати кількість метеокуль, а й ретельно відстежувати напрямок їхнього польоту. Це допоможе нам точніше координувати дії сил безпеки та регулювати роботу аеропортів», – зазначила вона.