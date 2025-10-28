У Криму до нестачі пального додалися перебої зі зв’язком

На тимчасово окупованому півострові Крим уже четвертий день фіксують серйозні збої у зв’язку — на тлі тривалої нестачі пального. Про це повідомляють інформатори руху «Отпор».

«Окупаційна влада не здатна підтримувати навіть базову цивільну інфраструктуру. Уже четвертий день спостерігаються серйозні проблеми зі зв’язком — на додачу до дефіциту пального», — зазначили у повідомленні.

За даними активістів, інтернет на півострові працює нестабільно, а застосунок MAX, який окупаційна адміністрація нав’язала як основний засіб комунікації, часто зависає: користувачі не можуть здійснювати дзвінки, програма закривається, а в інших месенджерах з’являється повідомлення «Очікування мережі».

Як зазначається, така ситуація викликає дедалі більшу напругу серед місцевих жителів — бізнеси зупиняються, а цивільне населення потерпає від подвійної кризи.

Інформатори радять мешканцям Криму мати запас готівки та пального, а також користуватися SMS-повідомленнями, які можуть бути надійнішими за інтернет-месенджери в умовах слабкого сигналу.

Раніше рух «Жовта стрічка» повідомляв, що російські військові на блокпостах у Криму почали відбирати в людей бензин, і такі випадки стають дедалі частішими.