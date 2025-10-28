Зеленський: Прикордонна служба також підтвердила, що Труханов має громадянство Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Державна прикордонна служба, як і Служба безпеки України, володіє доказами того, що ексмер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство. При цьому глава держави наголосив, що справжність паспортів його «не цікавить».

Пряма мова Зеленського:

«У СБУ достатньо доказів того, що у Труханова є громадянство РФ.

Є також додаткова інформація з реєстрів Прикордонної служби, яка підтверджує те саме. Скільки там паспортів, які з них справжні, які підроблені, хто це робить – чесно, мене це не цікавить.

Чи є стовідсотковий факт, що він громадянин Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть “так”. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення».

Президент підкреслив, що його дії не мають політичного підґрунтя, а продиктовані міркуваннями національної безпеки.

Зеленський також зауважив, що ситуація в Одесі залишається напруженою, і він повинен бути впевненим, що місцева влада захищатиме місто у разі можливої загрози з боку Росії.