Зеленський: Україна не воюватиме десятиріччями, ЄС готує підтримку на 2–3 роки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру вести війну десятиріччями, однак Європейський Союз планує забезпечити стабільну фінансову підтримку Києва протягом найближчих двох-трьох років.

Пряма мова Зеленського:

«Я сказав європейським лідерам: ми не будемо воювати десятиріччями, але ви маєте гарантувати стабільну фінансову допомогу певний час. І тому в них така програма — 2–3 роки стабільної підтримки України».

Глава держави зазначив, що війна може завершитися раніше, однак кошти потрібні для відновлення країни та забезпечення військових.

«Ми не знаємо, чи повернеться Путін з агресією після завершення цієї війни, тому важливо розуміти, якою буде стабільна підтримка партнерів», — наголосив Зеленський.

Президент також додав, що фінансування може здійснюватися за рахунок заморожених російських активів.

«Якщо війна закінчиться швидко — гроші підуть на відновлення. Якщо триватиме довше — ми використаємо їх на зброю. В іншому варіанті у нас просто немає виходу», — пояснив він.

За словами Зеленського, ЄС уже близький до ухвалення рішення щодо використання заморожених активів Росії на користь України.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі Sunday Times зазначив, що Зеленський під час особистої розмови висловив готовність України продовжувати боротьбу проти РФ ще 2–3 роки, якщо це буде необхідно.