У 2026 році підтримка Норвегії для України перевищить 19 млрд євро

До кінця 2026 року загальна фінансова допомога Норвегії Україні сягне понад 19,4 млрд євро (227 млрд норвезьких крон). Про це повідомила державна секретарка Міністерства фінансів Норвегії Еллен Рейтан.

Вона зазначила, що мир у Європі та майбутнє України залежать від військової й цивільної підтримки для протидії російській агресії. Норвегія, за її словами, робить вагомий внесок у спільні зусилля союзників.

«Уряд Норвегії вже виділив понад 227 мільярдів крон на допомогу Україні — як військову, так і цивільну», – уточнила Рейтан.

Також Норвегія розглядає участь у проєкті «репараційних позик» на базі заморожених російських активів, співпрацюючи з Євросоюзом у цьому питанні.

Раніше міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік оголосив про виділення $7 млрд на оборонні потреби України у 2026 році, а також про надання $150 млн на підтримку енергетики.

Крім того, країна передасть Україні модульне місто для Сумщини та медичне обладнання на суму 2 млн євро.