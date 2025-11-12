Зеленський доручив підготувати відставку міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Гринчук

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на корупційне розслідування в енергетиці, заявив про необхідність відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Він доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко підготувати відповідні заяви.

Зеленський наголосив, що енергетична сфера має бути «максимально прозорою», а антикорупційні розслідування — отримати повну підтримку уряду. Також він пообіцяв очищення та перезавантаження управління «Енергоатому».

Пряма мова: «Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання довіри. Якщо є звинувачення — на них треба відповідати. Я попросив прем’єр-міністра, щоб були заяви про відставку від цих міністрів».

Президент звернувся до Верховної Ради із закликом підтримати відставки. Крім того, він анонсував рішення РНБО щодо санкцій за поданням уряду та підписання указу про санкції проти двох фігурантів справи НАБУ про «Енергоатом». Зеленський підкреслив, що під час війни «абсолютно ненормально», коли в енергетиці зберігаються корупційні схеми.