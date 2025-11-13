РФ готує депортацію українців з окупованих територій у Сибір під виглядом «програми розвитку» — ЦНС

Кремль запустив так звану «Програму розвитку Сибіру» на 700 мільярдів рублів, під прикриттям якої готує депортацію українців із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У ЦНС зазначають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу представляє ініціативу як «індустріальний проєкт», однак насправді йдеться про нову хвилю імперських депортацій.

За інформацією спротиву, окупанти вже розпочали перший набір на участь у програмі. У школи, лікарні та комунальні установи на ТОТ надсилають закриті листи з вимогою визначити «працівників для довгострокових відряджень» на Далекий Схід. Перевагу надають людям «без сімейних обставин» — тобто найбільш вразливим.

«Це повторення радянських практик ‘організованих наборів’, якими колись депортували кримських татар, українців, чеченців та інші народи. Сценарій той самий: паспортизація — ‘відрядження’ — ‘держпрограма переселення’ — зміна демографії«, — наголошують у ЦНС.