Уряд Німеччини очікує, що Україна продовжить боротьбу з корупцією — Мерц

Після корупційного скандалу в енергетичній сфері уряд Німеччини очікує від України подальших реформ і рішучої боротьби з корупцією.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, слова якого передав речник уряду Штефан Корнеліус, пише The Guardian.

За його словами, під час розмови з президентом Володимиром Зеленським німецький лідер почув запевнення у повній прозорості розслідувань і підтримці незалежних антикорупційних органів. Зеленський також пообіцяв оперативні кроки для відновлення довіри суспільства, партнерів і донорів.

Мерц наголосив, що Німеччина очікує активного продовження реформ, зокрема у сфері верховенства права.

Окрім цього, сторони обговорили посилення тиску на Росію, зокрема через використання заморожених активів для примусу Москви до перемовин.