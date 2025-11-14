«  
Зеленський поговорив з Алієвим після пошкодження посольства Азербайджану в Києві

Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим після нічної атаки РФ 14 листопада, під час якої було пошкоджено азербайджанське посольство в Києві.

За словами Зеленського, росіяни застосували сотні дронів і ракети, включно з балістичними, що призвело до значних руйнувань. Алієв засудив удар і нагадав, що це не перший випадок обстрілу об’єктів, пов’язаних з Азербайджаном.

Лідери також обговорили подальшу співпрацю. Зеленський зазначив, що Україна й Азербайджан мають повну готовність розвивати відносини в усіх напрямах.

Ноябрь 14th, 2025

