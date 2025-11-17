Евакуація з Гуляйполя поки що можлива, у місті залишається понад 400 людей

Про це в етері Еспресо розповів волонтер Владислав Маховський.

«Протягом місяця евакуйовуємо з Гуляйпільського району та Гуляйполя. На жаль, російські окупанти мають суттєве просування на цьому напрямку, тому щодо евакуацій останнім часом — невідомо, що буде вранці. Евакуація відбувається, продовжуємо вивозити людей. У Гуляйполі залишається понад 400 мешканців. Ми зараз добре взаємодіємо з військовою адміністрацією, поліцією, координуємо евакуаційний процес, домовляємося з військовими, які допомагають контролювати та закривати РЕБами шляхи від ворожих безпілотників. Поки є можливості мінімізувати ризики евакуаційного процесу. А скільки так буде продовжуватися, залежатиме, наскільки ще протиснеться противник та контролюватиме FPV-дронами логістичні шляхи», — зауважив Владислав Маховський.

За його словами, у Гуляйполі працює зв’язок, можна додзвонитися, чергують поліцейські, тобто це ще не є останньою межею евакуаційної місії.

«Фронтові дороги — не кращі, але можна проїхати і пересуватися містом. Поряд з ґрунтовими шляхами зробили насипну дорогу, щоб можна було проїхати, тобто є маршрут для заїзду. А FPV-дрони — перша небезпека, хоч ми і їздимо броньованими автівками, маємо РЕБ, але літає оптоволокно, акумулятивний заряд може легко пробити броню. Постійно дивимося оперативну інформацію від поліції щодо дронів, коли бачимо, в яку сторону він полетів, то ми їдемо в іншу забирати людей», — прокоментував волонтер.