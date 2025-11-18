 
У підриві залізниці в Польщі підозрюють двох українців, які співпрацювали з спецслужбами РФ

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідчі ідентифікували двох головних підозрюваних у саботажі на залізниці.

За його словами, підозрюваними є два українці, які цієї осені перетнули кордон Польщі з Білорусі та, ймовірно, співпрацювали з російськими розвідслужбами.

Зазначається, що один із фігурантів раніше був засуджений у Львові за диверсію. Після інциденту обидва підозрюваних втекли назад до Білорусі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у коментарі Радіо ZET підкреслив, що всі сліди диверсійних актів у Польщі, Європі та інших державах ведуть до Росії.

«Коли будуть спіймані виконавці, які це підготували, встановили, здійснили, тоді ми матимемо абсолютну впевненість, але, аналізуючи події в Польщі, Європі, інциденти в аеропортах, диверсійні акти в інших державах, підпали в торгівельних центрах – всі сліди ведуть на схід, до Росії», — сказав він.

Міністр також повідомив, що поблизу пошкоджених колій було знайдено камеру, аби, ймовірно, записати момент вибуху, або ж вести спостереження за місцем.

