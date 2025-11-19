ЄС планує інтегрувати Україну до проєкту «військовий Шенген»

Про це пише Європейська правда з посиланням на слова високої представниці ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каї Каллас.

За її словами, Україна стане частиною системи військової мобільності ЄС.

«Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби», – наголосила вона.

За інформацією Європейської правди, Україна неодноразово згадується у проєкті нового Регламенту ЄС, який стосується військової мобільності та вже переданий на розгляд Раді ЄС і Європарламенту.

Документ підкреслює, що ці заходи допоможуть прискорити постачання військової допомоги до України та зміцнять логістичні зв’язки з Євросоюзом.

«Ці заходи сприятимуть швидшому переміщенню військової допомоги в напрямку України та до східних кордонів Союзу та сприятимуть ширшим цілям зміцнення європейської безпеки та оборони», – йдеться в тексті.

Для України ухвалення Регламенту відкриє низку переваг — від модернізації інфраструктури подвійного призначення до уніфікації правил перевезення військової техніки та процедур перетину кордону в Європі.