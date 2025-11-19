У підриві залізниці в Польщі підозрюють двох українців, які співпрацювали з спецслужбами РФ » За ніч РФ випустила по Україні 48 ракет і 476 дронів: ППО знешкодила 483 повітряні цілі У ніч на середу, 19 листопада, російська окупаційна армія атакувала Україну 476 ударними БПЛА, а також 48 ракетами повітряного та наземного базування. Сили протиповітряної оборони знешкодили 483 повітряні цілі ворога Про це повідомили Повітряні сили ЗС України. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу – 48 ракет та 476 БПЛА різних типів: 476 ударних БПЛА Shahed, «Гербера» та інших типів, запущених із районів Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Близько 300 дронів — це «шахеди»;

Shahed, «Гербера» та інших типів, запущених із районів Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Близько 300 дронів — це «шахеди»; 40 крилатих ракет Х-101 , випущених із Вологодської та Астраханської областей РФ;

, випущених із Вологодської та Астраханської областей РФ; 7 ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

з акваторії Чорного моря; 1 балістична ракета «Іскандер-М» з Ростовської області РФ. Основними напрямками ударів стали Львівська, Тернопільська та Харківська області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10.00 ППО збила або подавила 483 повітряні цілі