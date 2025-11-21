У США сподіваються, що Україна підпише мирну угоду до 27 листопада, — FT

Про це інформує The Financial Times.

За словами українських чиновників, Вашингтон чинить сильний тиск, вимагаючи швидкого ухвалення розробленого США та РФ 28-пунктного плану, який передбачає масштабні поступки з боку Києва.

Співрозмовники видання порівняли нинішній підхід США з попереднім тиском на президента Володимира Зеленського щодо погодження угоди щодо корисних копалин.

Зокрема, Адміністрація Трампа повідомила українському лідеру та іншим членам його команди, що Білий дім працює над «агресивним» графіком для остаточного узгодження пропозиції, щоб покласти край війні до кінця року.

Джерела видання зауважили, що американські чиновники очікують, що президент України підпише угоду «до Дня подяки» 27 листопада, з метою представити мирну угоду в Москві наприкінці цього місяця і завершити процес на початку грудня.

«Цей графік здається малоймовірним, оскільки чиновники в офісі Зеленського заявили, що є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва», — додали у виданні.