У Женеві обговорюється план Віткоффа-Дмитрієва: Єрмак сказав про «дуже продуктивну» першу частину зустрічі

Спершу українські представники зустрілися з європецями, поінформував о 13:19 за Києвом керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві. Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером«,- заявив Єрмак.
Про що саме домовилися сторони, не повідомляється.
Далі українці мають розмову з американцями.
«Наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України», — додав Єрмак.
Європейці, за даними Washington Post та Bloomberg, підготували власний контрплан врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що не містить не прийнятний для України та країн Європи пунктів.
