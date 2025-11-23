 
У Женеві обговорюється план Віткоффа-Дмитрієва: Єрмак сказав про «дуже продуктивну» першу частину зустрічі

Спершу українські представники зустрілися з європецями, поінформував о 13:19 за Києвом керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві. Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої БританіїФранції та НімеччиниДжонатаном ПауелломЕммануелем БонномГюнтером Зауттером«,- заявив Єрмак.

Про що саме домовилися сторони, не повідомляється.

Далі українці мають розмову з американцями.

«Наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України», — додав Єрмак.

Європейці, за даними Washington Post та Bloomberg, підготували власний контрплан врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що не містить не прийнятний для України та країн Європи пунктів.

