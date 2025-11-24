 
Мерц готує власну пропозицію щодо завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини анонсував власну пропозицію щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Фрідріх Мерц заявив, що представить українським переговорникам у Женеві новий варіант врегулювання, який виходить за межі американського мирного плану.

Про це повідомляє n-tv. За словами канцлера, його ініціатива доповнює вже запропонований США план із 28 пунктів та європейські поправки до нього.

«Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів», — заявив Мерц. Деталей він не розкрив, але наголосив, що озвучить пропозицію, аби «хоча б зробити перший крок у четвер». 

