За добу війни в Україні РФ втратила два танки, чотири бронемашини та 1120 військових Протягом минулої доби російська армія на війні проти України втратила 1120 військовослужбовців. Також Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб;

танків – 11 368 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.;

артилерійських систем – 34 644 (+18) од.;

РСЗВ – 1 549 (+0) од.;

засоби ППО – 1 250 (+2) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.;

крилаті ракети – 3 981 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.;

спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.