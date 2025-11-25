За добу війни в Україні РФ втратила два танки, чотири бронемашини та 1120 військових

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб;
- танків – 11 368 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.;
- артилерійських систем – 34 644 (+18) од.;
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.;
- засоби ППО – 1 250 (+2) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.;
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.;
- спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.
