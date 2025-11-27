Курс валют на 27 листопада: гривня тримається стабільно щодо долара й євро

27 листопада середній курс долара в банках і обмінниках становить 42,45 грн, євро — 49,35 грн, повідомляє «Мінфін».
Долар:
• купівля — 42,35–42,47 грн
• продаж — 42,45–42,55 грн
• офіційний курс НБУ — 42,30 грн
Євро:
• купівля — 49,15–49,40 грн
• продаж — 49,35 грн
• курс НБУ — 48,95 грн
Інші валюти:
• злотий — 11,57–11,68 грн
• молдовський лей — 2,35–2,60 грн
• румунський лей — 9,35–9,70 грн
• чеська крона — 1,95–2,04 грн
Прогнози:
Економісти очікують помірну девальвацію гривні у 2025 році. Сергій Фурса прогнозує курс близько 45 грн/дол. НБУ контролюватиме коливання, маючи значні резерви.
Олександр Бондаренко зазначає, що поступове послаблення гривні є частиною політики НБУ та Мінфіну. У бюджет закладено курс 43,5–44 грн/дол. На тиск впливають дефіцит торгівлі та значні бюджетні витрати, покриті зовнішньою допомогою.
Загалом ринок залишається стабільним, різких стрибків курсу не прогнозують.
