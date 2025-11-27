Понад 60% громадян виступають за зміни у владі та формування коаліції національної єдності Зеленський привітав Трампа з Днем подяки та окреслив очікування щодо миру » Курс валют на 27 листопада: гривня тримається стабільно щодо долара й євро 27 листопада середній курс долара в банках і обмінниках становить 42,45 грн, євро — 49,35 грн, повідомляє «Мінфін». Долар:

• купівля — 42,35–42,47 грн

• продаж — 42,45–42,55 грн

• офіційний курс НБУ — 42,30 грн Євро:

• купівля — 49,15–49,40 грн

• продаж — 49,35 грн

• курс НБУ — 48,95 грн Інші валюти:

• злотий — 11,57–11,68 грн

• молдовський лей — 2,35–2,60 грн

• румунський лей — 9,35–9,70 грн

• чеська крона — 1,95–2,04 грн Прогнози:

Економісти очікують помірну девальвацію гривні у 2025 році. Сергій Фурса прогнозує курс близько 45 грн/дол. НБУ контролюватиме коливання, маючи значні резерви. Олександр Бондаренко зазначає, що поступове послаблення гривні є частиною політики НБУ та Мінфіну. У бюджет закладено курс 43,5–44 грн/дол. На тиск впливають дефіцит торгівлі та значні бюджетні витрати, покриті зовнішньою допомогою. Загалом ринок залишається стабільним, різких стрибків курсу не прогнозують.