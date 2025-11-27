Лукашенко порадив Зеленському погодитися на американський мирний план, інакше «втратить країну»

Олександр Лукашенко заявив у Бішкеку, що Володимир Зеленський має погодитися на мирний план США та не блокувати переговори, включно з компромісами щодо територій. Він стверджує, що війни можна було б уникнути, якби Україна дотримувалася Мінських угод.

Лукашенко наполягає, що Київ має враховувати ситуацію на фронті, щоб «зберегти країну, ресурси та вихід до моря». На його думку, Україна зрештою піде на угоду, інакше ризикує «повністю втратити країну».

Він визнав американський план «сирим», але «працездатним», заявивши, що Путін нібито вважає його придатною основою для переговорів. Лукашенко також сказав, що Росія «більш домовленоспроможна», а ЄС, на його думку, негативно впливає на ситуацію.