Понад 60% громадян виступають за зміни у владі та формування коаліції національної єдності

Такі дослідження наводить організація «Соціополіс».

Підтримка цієї ініціативи свідчить про значний запит суспільства на консолідацію в умовах війни та необхідність більш узгоджених рішень у сфері державного управління.

Лише 29,8% респондентів не поділяють такої позиції, тоді як 10% не визначилися зі своєю думкою.

Майже половина громадян також позитивно ставиться до створення Уряду національного порятунку, що могло б стати логічним продовженням коаліції єдності — інструментом об’єднання патріотичних політичних сил та підвищення спроможності влади діяти в умовах кризи.

Соціологи наголошують, що навіть попри складнощі проведення опитувань під час війни, такі дані залишаються важливими для розуміння суспільних настроїв та ухвалення зважених політичних рішень.