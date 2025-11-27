Понад 60% українців хочуть зміни у владі та коаліцію нацєдності — опитування

За даними «Соціополісу», 60,3% респондентів підтримують переформатування парламентської більшості та об’єднання ключових політичних сил у коаліцію національної єдності. Йдеться також про повернення до парламентсько-президентської моделі, закріпленої в Конституції.

Підтримка такої ідеї показує запит суспільства на консолідацію та узгоджені рішення під час війни.

Не згодні з цим 29,8% опитаних, ще 10% не визначилися.

Близько половини громадян схвально ставляться до ідеї Уряду національного порятунку — як продовження коаліції єдності та способу посилити керованість держави в кризових умовах.

Соціологи підкреслюють: попри складнощі воєнного часу, ці цифри важливі для розуміння настроїв суспільства та формування політичних рішень.