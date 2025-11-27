Лукашенко порадив Зеленському погодитися на американський мирний план, інакше «втратить країну» » Потяг Київ — Варшава стане швидшим більш ніж на 2 години Текст (перефразовано, стисло):

Прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава у розкладі 2025–2026 років скоротить час у дорозі більш ніж на дві години. Про це повідомила «Укрзалізниця». Новий графік: виїзд з Києва о 19:51, прибуття до Варшави о 09:43;

зворотно: відправлення з Варшави о 18:41, прибуття до Києва о 09:49. Із 14 грудня поїзд прибуватиме та вирушатиме з головного вокзалу — Варшава Центральна. Також оновлено маршрут №23/34 Київ — Холм. З ним можна найшвидше дістатися Варшави з пересадкою: Київ 21:57 → Холм 08:08;

о 08:38 звідти вирушає IC 2802 Gorski, прибуття до Варшави Центральної об 11:19. У новому розкладі УЗ з 14 грудня: 8 нових міжнародних та 3 внутрішні сполучення, нічний поїзд Ужгород — Відень, тактовий рух Київ — Львів, а також сполучення Берегово й Чопа з Будапештом та Ньїредьгазою євроколією.