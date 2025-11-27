«  
«Росія не має права вето щодо того, хто стане членом НАТО», — Рютте

Про це він розповів в інтерв’ю El Pais.

За словами Рютте, Росія немає право запобігати Україні вступу до НАТО, але є нюанс, що не всі члени згодні з її приєднанням до Альянсу.

«На Вашингтонському саміті ми вирішили, що Україна перебуває на незворотному шляху до НАТО. Водночас кілька союзників, включаючи США, заявили, що вони наразі проти вступу України», — додав Марк Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що в рамках обговорення «мирного плану» Трампа, Україні слід забезпечити «надійні гарантії безпеки», які перешкодять будь-якій новій агресії з боку Росії, якщо вступ до НАТО наразі «не є можливим».

Основні питання для обговорення безпеки наразі:

  1. збереження боєздатності Збройних сил України;
  2.  можливості коаліції охочих країн надати підтримку;
  3. роль США у цьому процесі.
Ноябрь 27th, 2025

