«Росія не має права вето щодо того, хто стане членом НАТО», — Рютте

Про це він розповів в інтерв’ю El Pais.
За словами Рютте, Росія немає право запобігати Україні вступу до НАТО, але є нюанс, що не всі члени згодні з її приєднанням до Альянсу.
«На Вашингтонському саміті ми вирішили, що Україна перебуває на незворотному шляху до НАТО. Водночас кілька союзників, включаючи США, заявили, що вони наразі проти вступу України», — додав Марк Рютте.
Генсек НАТО наголосив, що в рамках обговорення «мирного плану» Трампа, Україні слід забезпечити «надійні гарантії безпеки», які перешкодять будь-якій новій агресії з боку Росії, якщо вступ до НАТО наразі «не є можливим».
Основні питання для обговорення безпеки наразі:
- збереження боєздатності Збройних сил України;
- можливості коаліції охочих країн надати підтримку;
- роль США у цьому процесі.
