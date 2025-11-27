Зеленський привітав Трампа з Днем подяки та окреслив очікування щодо миру

Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з Днем подяки й подякував США за підтримку, яка, за його словами, рятує життя та допомагає Україні тримати оборону.

Президент наголосив, що відносини Києва й Вашингтона залишаються конструктивними, і висловив очікування подальшого прогресу в дипломатії для досягнення справедливого миру з гарантіями безпеки.

Зеленський підкреслив, що саме гарантована безпека має стати спільним результатом України та США.

На тлі цих заяв Трамп повідомив, що доручив Стіву Віткоффу та Дрісколлу фіналізувати умови проєкту «мирної угоди» між Україною та РФ, а Віткофф має вирушити до Москви. У разі просування процесу Трамп планує зустрітися з Путіним і Зеленським.

МЗС України підтвердило, що найближчим часом очікується зустріч переговорних груп України та США.