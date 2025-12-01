Стаття Залужного: У нас відсутня стратегія війни

Простіше те, що деякі спікери називають «маневрова оборона«, немає нічого спільного зі «стояти на смерть за кожний метр«.

Маневрова оборона передбачає оборону на вигідних рубежах, контратаки виключно для відновлення цих вигідних рубежів, і відступ для збереження людей і ресурсів, коли рубежі вже не вигідні.

Зараз у нас логіка стояти на смерть до оточення, і рятуватись як вийде, коли буде оточення.

Цей підхід має дві великі проблеми.

Перша. Коли в тебе немає людей, то покласти їх за село Н — не дозволить тобі врятувати Н, і призведе до втрати Х Y Z.

Друга. Ворог вже вивчив, що ти будеш класти максимум за символічні міста і позиції. Тому він робить ставку на це і готує удар в іншому місці, поки ти застряв в черговій «фортеці».

Ну, власне ми це і спостерігаємо. Президент заявив, що треба щось міняти в обороні. Вирішили людей розподіляти справедливіше.

Яких людей, в умовах коли СЗЧ перевищує мобілізацію — не зрозуміло. Але я б почав зі зміни людей, які й мислять, і воюють як росіяни.

У цілому, дуже глибока стаття. І ще один привід жалкувати, про те, що Залужного зняв з посади негідник, якого зняли з посади цього тижня.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист