Італія назвала участь у програмі закупівлі зброї США для України передчасною

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим вважає участь у програмі НАТО PURL із закупівлі американської зброї для України передчасною, оскільки тривають мирні переговори.

За його словами, у разі досягнення домовленостей і припинення бойових дій зброя вже не буде потрібна, натомість постане питання гарантій безпеки.

Коментар Таяні прозвучав на тлі інформації ЗМІ, що уряд Італії може відкласти декрет про продовження військової допомоги Україні на 2025 рік. Хоча наприкінці жовтня Італія непублічно висловлювала готовність оплатити закупівлю американського озброєння в рамках PURL.

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що якщо переговори не дадуть результату, союзники повинні посилити тиск на Росію — військовою підтримкою України та санкціями.