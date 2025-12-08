Переговори США та України зайшли в глухий кут через вимогу віддати Донбас Росії, — Politico

Про це пише Politico.

США продовжують тиснути на Україну, щоб вона швидко погодилася на угоду, а президент Дональд Трамп знову демонструє видиме роздратування щодо Києва.

«У територіальному питанні американці прості: Росія вимагає, щоб Україна віддала території, а американці думають, як це реалізувати», — сказав на умовах анонімності високопоставлений європейський чиновник, знайомий із перебігом переговорів.

Україна ж наполягає, що будь-яка мирна угода має зафіксувати війну по нинішній лінії фронту. Наразі близько 30% Донбасу й досі під контролем України.

«У цілому, найреалістичніший варіант — залишатися там, де ми є. Але росіяни тиснуть на Київ, вимагаючи віддати території», — зазначив європейський чиновник.

Київ намагається пояснити Вашингтону, що передача Росії того, чого вона не змогла здобути за понад три роки війни, лише підштовхне її зайти далі. Також Україна відчуває тиск через швидкість, з якою США хочуть рухатися.

«Можливо, Трамп теж хоче, щоб усе сталося швидко, тож його команді доводиться пояснювати йому, що вони не винні в тому, що це не відбувається так швидко, як він хоче», — сказав європейський чиновник.